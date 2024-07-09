"خليك ايجابي" مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء بجامعة بنها

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة بنها فعاليات "مبادرة خليك ايجابي "، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعه بنها، والدكتور سيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتوره نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع الدكتورة مريم فايز مدير وحدة الأزمات والكوارث، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تنظيم ندوة توعوية عن الصحة بالقليوبية

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي أنه تم تنظيم ندوة توعوية عن صحة وأمان المعامل وترشيد استهلاك الكهرباء مع وضع خطة قصيرة المدى للاقسام عن ترشيد الاستهلاك وشاركت فيها الدكتورة هبة خيري بكلية طب بنها.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجامعة بنها

تأتي خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني ومرافق كلية طب بنها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها، كالاتي:

1- ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة للكلية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية..

٢- دمج المكاتب داخل الاقسام لتقليل استخدام المراوح والتكييفات

٣- الالتزام بخفض أنظمة التكييف في المكاتب والقاعات بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

٤- اتباع إرشادات الإضاءة التالية لترشيد استهلاك الكهرباء:.

أطفئ المصابيح غير الضرورية لتوفير الطاقة.

استخدم المصابيح الموفرة للطاقةLED) ) للإضاءة الداخلية والخارجية حيث أن عمرها أطول وكفاءتها عالية مقارنة مع المصابيح التقليدية.

نظف المصابيح الكهربائية عند الحاجة وحيثما أمكن، لأن الغبار يحد من انتشار الضوء ويقلل الإضاءة.

اطفئ الأنوار غير الضرورية، واستفد من الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان في الأماكن غير المعرضة لأشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف.

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