الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب سقطت عليه "نخلة" بسبب شدة الرياح في البدرشين

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه إثر سقوط نخلة عليه أثناء مروره بأحد الشوارع بـمنطقة البدرشين.

سقوط نخلة على شاب بالبدرشين 

تلقي مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شاب في أحد الشوارع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ لإجراء الفحص والتحريات.

وبالفحص تبين أن شدة الرياح والعاصفة تسببتا في سقوط نخلة، صادف مرور الشاب أسفلها، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات عن هوية الضحية، وتبين أنه يعمل ممرضًا، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط نخلة على شاب سقوط نخلة على شاب بالبدرشين منطقة البدرشين مديرية أمن الجيزة

الجريدة الرسمية