مصرع شاب سقطت عليه "نخلة" بسبب شدة الرياح في البدرشين

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه إثر سقوط نخلة عليه أثناء مروره بأحد الشوارع بـمنطقة البدرشين.

سقوط نخلة على شاب بالبدرشين

تلقي مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شاب في أحد الشوارع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ لإجراء الفحص والتحريات.

وبالفحص تبين أن شدة الرياح والعاصفة تسببتا في سقوط نخلة، صادف مرور الشاب أسفلها، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات عن هوية الضحية، وتبين أنه يعمل ممرضًا، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.