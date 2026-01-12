الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد

الملاحة البحرية
الملاحة البحرية
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح والأتربة الحالي ناتج عن منخفض جوي على سطح الأرض بالتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التداخل أدى إلى نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض الرؤية الأفقية، حيث بلغت سرعة الرياح من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، مضيفة أن الأتربة بدأت تدريجيًا في التلاشي خلال الدقائق الأخيرة، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب حتى غدٍ.

وحذرت إيمان شاكر، من خطورة الوقوف أسفل العقارات والأشجار وأعمدة الإنارة، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة الصحراوية، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لحماية الأفراد من الظروف الجوية المتقلبة.

وأشارت إيمان شاكر، إلى أن الأمطار مستمرة اليوم وغدًا، وتمتد لبعض المناطق الداخلية، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، بينما بدأت الرؤية تتحسن تدريجيًا على معظم المناطق في المحافظات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد) نتيجة  نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية،حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

الاحوال الجوية نشاط الرياح والأتربة انخفاض الرؤية الأفقية ارتداء الملابس الشتوية الأمطار

