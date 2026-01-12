الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياح محملة بالأتربة، موجة طقس سيئ تضرب البحيرة (فيديو وصور)

حالة الطقس بالبحيرة،
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وتقلبات جوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين مع رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بعدة مدن ومراكز المحافظة.


 

حالة الطقس بالبحيرة، فيتو
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو


أمطار غزيرة ورعدية وسقوط لحبات البرد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا 
على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.


 

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

 

حالة الطقس بالبحيرة، فيتو
حالة الطقس بالبحيرة، فيتو

تحذير من نشاط الرياح والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  حالة الطقس ونشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.


ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس حالة الطقس بالبحيرة محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

رفع 60 طن مخلفات وصيانة منظومة الإنارة بدمنهور في البحيرة

محافظ البحيرة تتفقد انتظام العمل بمستشفى العيون بدمنهور

محافظ البحيرة توجه بطرح القرى أمام الشركات العاملة بمنظومة النظافة
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية