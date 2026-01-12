الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

4 نصائح عاجلة من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لمواجهة العاصفة الترابية وجاءت كالتالى:
1_ يجب الحذر أثناء القيادة

2_عدم الوقوف تحت المباني المتهالكة

3_عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية

4_عدم الوقوف تحت الأشجار وأعمدة الإنارة 

محافظ الدقهلية يوجه بالاستعداد الكامل لمواجهة تقلبات الطقس

طقس شتوي بامتياز في شمال البلاد.. رعد وبرق وسقوط حبات البرد.. رياح وأتربة ورمال.. أمواج البحر المتوسط ترتفع لـ 5.5 متر.. وكاترين تسجل صفر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد) نتيجة  نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية،حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.

 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الاثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس اليوم الاثنين هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

رياح وأتربة تغطي سماء القاهرة الكبرى (فيديو وصور)

طقس شتوي بامتياز في شمال البلاد.. رعد وبرق وسقوط حبات البرد.. رياح وأتربة ورمال.. أمواج البحر المتوسط ترتفع لـ 5.5 متر.. وكاترين تسجل صفر

مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من نشاط الرياح اليوم

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح على سواحل البحر المتوسط

درجات الحرارة اليوم الإثنين في محافظات مصر
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية