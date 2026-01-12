الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

الطقس الآن، تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وتحذر من الأمطار (فيديو)

رياح محملة بالأتربة، موجة طقس سيئ تضرب البحيرة (فيديو وصور)


ويبقى الحذر من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الاثنين  حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في  آخر الليل  ، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08
  

