أخبار الفن اليوم: القصة الكاملة لخلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام.. أحمد سعد يكشف حقيقة زيارته لـ شيرين بعد تعرضها لأزمة صحية.. محمد سامي يبدأ التحضير لمسلسل جديد

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث المهمة، وكان أهمها كالتالي:

عاد الحديث عن الخلاف الذي جمع الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام إلى الواجهة من جديد، بعد ظهور بيومي مؤخرًا في بودكاست “شقة التعاون” الذي يقدمه الفنان حسام داغر عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتطرقه إلى الأزمة التي اندلعت قبل أكثر من عامين، مؤكدًا رغبته في تهدئة الأمور وإنهاء ما ترتب عليها من توتر.

شيرين عبد الوهاب ، كشف الفنان أحمد سعد، حقيقة الأنباء التي تداولت في الساعات الماضية وزعمت زيارته لشيرين عبد الوهاب من أجل الاطمئنان عليها.

بكلمات مؤثرة، وجه الفنان الشاب أحمد عبد الحميد، الشكر لأصدقائه وزملائه الذين دعموه في وفاة ابنته ووالده في أقل من شهر، وكتب أحمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: “ متشكر لكل الناس اللى بتحبنى ووقفت جمبى فى مصيبتى.. بس الحمد لله اكتشفت الأيام إللى فاتت إن ربنا بيحبنى اكتر عشان يختبرنى ويبتلينى بجزء صغير من الابتلاءات إللى شافها الرسل والأنبياء وعباده القريبين”.

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض يُعد الحدث الثقافي والفني الأكبر في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن كل دورة تشهد جهودًا متواصلة لإضافة عناصر جديدة تواكب مكانته الإقليمية والدولية.

بدأ المخرج محمد سامي التحضير لمسلسل درامي جديد، يخوض من خلاله تجربة التمثيل للمرة الأولى، وذلك بعد أن توقف مشروعه الدرامي، الذي كان يحمل اسم “8 طلقات”.



عبر الفنان محمد لطفي عن سعادته الكبيرة للمشاركة في بطولة مسلسل “بطل العالم” مع الفنان عصام عمر، وقال لطفي في تصريحات خاصة لفيتو: إنه يقدم شخصية مختلفة وجديدة للغاية، حيث إن الشخصية التي يقدمها هي شخصية جادة، وتتعرض لمواقف صعبة للغاية، خاصة أن الدور بعيدًا كل البعد عن الكوميديا التي اعتاد أن يقدمها في أعماله الدرامية والسينمائية.

تصدر الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل، بعد اعتذاره لمحمد سلام، وذلك خلال استضافته في بودكاست شقة التعاون، والذي يقدمه حسام داغر، وذلك بعد خلاف بينهما دام عامين

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مؤشر البحث جوجل وأصبحت تريند السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بنقلها إلي منزل إحدي صديقاتها بالوسط الفني بسيارة إسعاف من أجل رعايتها.





