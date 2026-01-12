أحمد سعد ينفي زيارته لشيرين عبد الوهاب ويؤكد تواجده خارج مصر

18 حجم الخط

شيرين عبد الوهاب ، كشف الفنان أحمد سعد، حقيقة الأنباء التي تداولت في الساعات الماضية وزعمت زيارته لشيرين عبد الوهاب من أجل الاطمئنان عليها.

حقيقة زيارة أحمد سعد لشيرين عبد الوهاب

ونفى أحمد سعد في تصريحات لإحدى المنصات العربية، تلك الأنباء التي زعمت زيارته لشيرين، مشيرا إلى أنه ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه يتواجد حاليًا خارج مصر، كما أنه لا يعلم المكان الذي تتواجد به شيرين حاليًا، كما أنه تابع حالتها من خلال الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مؤشر البحث جوجل وأصبحت تريند السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بنقلها إلي منزل إحدي صديقاتها بالوسط الفني بسيارة إسعاف من أجل رعايتها.

شيرين عبد الوهاب، كان آخر ظهور لها في شهر يونيو العام الماضي، خلال مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب، ومن بعدها اختفت عن الأضواء

وظهور شيرين وقتها خلال مشاركتها في مهرجان موازين أثار غضب الجمهور المغربي منها بشكل كبير بسبب غنائها بطريقة البلاي باك معظم الحفل.

ومن ضمن التعليقات التي جاءت وقتها من الجمهور المغربي، شيرين ضحكت علينا واستهزأت بنا، احنا دفعنا فلوس علي الأرض، شيرين لم تغني من الأساس.

وكان اسم المطربة شيرين عبد الوهاب، تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلف، بعدما كتب المطرب شادي شامل منشورًا قال خلاله: إن شيرين انتقلت للإقامة بمنزل إحدى النجمات الشهيرات، لرعايتها صحيًا، خاصة أنها تمر بمرحلة صعبة خلال هذه الفترة.

لم تكشف أسرة شيرين عبد الوهاب حقيقة الأمر، كما لم يتحدث أحد من المقربين منها عن تفاصيل انتقالها إلى منزل إحدى النجمات، وهذا ما أثار قلق جمهورها، الذين طالبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيد الأمر أو نفيه، والكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

من جانب آخر، كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف لغز اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على تواصل مع النقابة من أجل تقديم الدعم اللازم في الأزمة.

وقال خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: "أنا ومجموعة من أصدقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وأصدقاء وأحبائها اتفقنا على إيجاد حل للغز اختفائها، وفي يوم من الأيام وزيرة التضامن فضلت معانا على التليفون حتى الفجر واحنا بنبحث لغز اختفاء شيرين، وقالت إنها موفرة كافة الإمكانيات التي تحتاجوها وأكتر من كدا".

لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب

وقال: "وخلال المرحلة المقبلة سنتمكن من الحفاظ على فنانة ذات قيمة ونعتز بها مثل شيرين، وسنوفر إجابات للكثير من الأسئلة المثارة، نظرًا لعدم توفر الإجابات الكافية حاليًّا".

وأضاف: "شيرين موجودة في بيتها، وزرتها وجلست معها منذ نحو 20 يومًا وحاولت إقناعها بالخروج، وأكدت لي عدم رغبتها بالخروج من المنزل بسبب حالتها المزاجية، مع تعهدها بالتواصل معي مستقبلًا من أجل الخروج".

وتابع: "الحالة المزاجية لشيرين تدفعها للانعزال وعدم مقابلة الآخرين، ويوجد معها بعض الأشخاص المقربين منها وتعيش حياتها بشكل عادي، والفترة المقبلة ستشهد الحديث عن المزيد من التفاصيل".

