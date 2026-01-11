بعد خلافات لأكثر من عامين، بيومي فؤاد يعتذر لمحمد سلام

18 حجم الخط

حل الفنان بيومي فؤاد، ضيف على بود كاست “شقة التعاون”، الذي يقدمه الفنان حسام داخل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تحدث بيومي متأثرًا، عن أزمته مع الفنان محمد سلام، بعد اعتذاره عن أحد العروض المسرحية، التي كان يقوم ببطولتها ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تسببت في خلاف كبير بينهما.

وقال بيومي فؤاد خلال حديثه: “نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح حالك وأنا عارف معدنك وعشان ربك رب قلوب، يا رب يعدي الموضوع ده على خير، وإنت عارف مين بيومي فؤاد كويس أوي، وربنا يوفقك وتكسر الدنيا، ولو زعلان مني أنا آسف”.

وأضاف بيومي فؤاد: “ربنا جبر بخاطر محمد سلام بنجاح مسلسله كارثة طبيعية، والعمل كسر الدنيا ونجح نجاحا كبيرا”.

من جانب آخر حقق مسلسل كارثة طبيعية للفنان محمد سلام نجاحًا لافتًا ونجح في أن يحظى باهتمام الجمهور، وذلك بعدما قدم قصة غير تقليدية خطفت الأنظار وتصدرت نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي فور بدء عرضه.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل كارثة طبيعية

وتدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

