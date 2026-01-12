الإثنين 12 يناير 2026
ثقافة وفنون

الفنان أحمد عبد الحميد يوجه كلمات مؤثرة لأصدقائه بعد دعمهم له في وفاة ابنته ووالده

احمد عبد الحميد
احمد عبد الحميد
بكلمات مؤثرة، وجه الفنان الشاب  أحمد عبد الحميد، الشكر لأصدقائه وزملائه الذين دعموه في وفاة ابنته ووالده في أقل من شهر، وكتب أحمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: “ متشكر لكل الناس اللى بتحبنى ووقفت جمبى فى مصيبتى.. بس الحمد لله اكتشفت الأيام إللى فاتت إن ربنا بيحبنى اكتر عشان يختبرنى ويبتلينى بجزء صغير من الابتلاءات إللى شافها الرسل والأنبياء وعباده القريبين”.

وأضاف: “ أنا مش زعلان أنا راضى وحامد ومبسوط.. مبسوط إن ربنا رزقنى بناس حلوة زيكم كلكم فى ضهرى، واتاكدت من محبتكم إللى ربنا يقدرنى وارد جزء منها وماشفش فيكم اى حاجة وحشة يارب.. الحمدلله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون.


وفاة ابنة أحمد عبد الحميد

وكان الفنان أحمد عبد الحميد ، أعلن وفاة ابنته من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك، وذلك بعد وفاة والده الشهر الماضي.  

وكان قد أعلن الفنان الشاب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده.   

وكتب  أحمد عبد الحميد: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ  الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفنى صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”. 

