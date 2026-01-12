الإثنين 12 يناير 2026
قضايا الدولة تهنئ المستشار هشام بدوى بتوليه رئاسة مجلس النواب

هشام بدوى
هشام بدوى
هنأ  المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار هشام بدوي، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مُعَبِّرًا عن ثقته الراسخة في حكمته ورصانة رأيه، وخبرته القانونية والتشريعية، وما يتحلَّى به من كفاءةٍ وبصيرةٍ ثاقبةٍ، ستُرسي لمنصة المجلس آفاقًا جديدةً من العطاء والإنجاز.

 

قضايا الدولة تهنئ المستشار هشام بدوى 

 

ودعا في بيان له، المولى عزَّ وجلَّ أن يُوَفِّقه، ويُسَدِّدَ خُطاه، وأن يكون عهدُه الجديد محمَّلًا بالخير والازدهار، مُقَدِّمًا له أصدق الدعوات بالتوفيق والسداد في قيادة هذه المسيرة الوطنية الجليلة.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

