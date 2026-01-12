الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأربعاء المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أن يعود المجلس لعقد جلساته العامة يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك بعدما دعا رئيس المجلس المستشار هشام بدوي الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب اللجان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس، والذي ترشح عليه النائب محمود سامي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منافسة المستشار هشام بدوي.

هشام بدوي يتسلم رئاسة المجلس رسميا

وعقب إعلان رئيس السن “اكبر الاعضاء سنا”، انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيس للمجلس، يبدأ مباشرة مهام الرئاسة، على أن يتم إخطار رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب.

نص اليمين الدستورية 

وشهدت الجلسة العامة تلاوة النواب اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

عبلة الهواري تؤدي اليمين الدستورية 

وأدت  النائبة عبلة الهواري، رئيس السن، “الأكبر سنا” اليمين كأول نائبة، وتلتها النائبة سامية الحديدي، ثم النائبة سجى عمرو هندي، كونهما أصغر الأعضاء سنا، ويشاركان في إدارة الجلسة.

صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب 

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس. 

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد 

كما شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.

وشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، أعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام بدوي مجلس النواب عبلة الهوارى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليمين الدستورية

مواد متعلقة

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

وزير الشئون القانونية يكشف مصير استقالة الحكومة بعد تشكيل مجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية