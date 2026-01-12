الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سعيد عبد الحافظ: الدستور لم يضع قيدا على المسار الوظيفي لمن يتولى رئاسة البرلمان

الحقوقي سعيد عبد
الحقوقي سعيد عبد الحافظ، فيتو
18 حجم الخط

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور المصري أن يعين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 5%، وهو نص دستوري صريح لا يعد التفافًا على الإرادة الشعبية ولا تغولا على البرلمان، بل آلية طبيعية داخل النظام الدستوري ذاته.

وأضاف عبد الحافظ:" والأهم  من ذلك أن رئيس الجمهورية لا يملك – لا نصا ولا واقعيا– سلطة تعيين رئيس مجلس النواب، بحيث ينتخب رئيس المجلس  من بين أعضائه، وفقًا للائحة الداخلية، وبإرادة الأغلبية البرلمانية، سواء كان العضو منتخبًا أو معينًا".

وتابع:" وبالتالي فإن الخلط بين طريقة دخول العضو إلى البرلمان وبين طريقة اختياره رئيسًا للمجلس خلط غير دقيق، ويؤدي إلى استنتاج سياسي لا يستند إلى سند قانوني، أما الاستناد إلى الخلفية الوظيفية السابقة لأي مرشح باعتبارها دليلًا على إهدار الفصل بين السلطات، فهو تقييم سياسي مشروع، لكنه لا يصلح حجة دستورية.

وأكد أن الدستور لم يضع أي قيد على تولي رئاسة المجلس بسبب المسار المهني السابق، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على منع الجمع بين السلطات أثناء ممارسة المنصب، وليس على إقصاء أصحاب خبرات سابقة.

الخطر الحقيقي هنا لا يكمن في تطبيق نص دستوري واضح، بل في إفراغ النصوص من مضمونها بتوصيفات إنشائية، وتصوير إجراءات مشروعة على أنها عدوان على الدستور، لافتًا إلى أن أي اعتراض جاد يجب أن ينطلق من مخالفة دستورية محددة، لا من انطباعات سياسية عن الأشخاص فقط من أجل المكايدة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحقوقي سعيد عبد الحافظ اختيار رئيس مجلس النواب مجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية