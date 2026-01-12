رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

18 حجم الخط

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهًا له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، وتقديم إسهام بارز في دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة؛ استنادًا إلى خبراته ومسيرته المُضيئة.

كما هنأ رئيس الوزراء؛ الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعاون الفاعل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، لضمان أعلى قدر من التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن والمواطن.



