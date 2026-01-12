الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
18 حجم الخط

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهًا له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، وتقديم إسهام بارز في دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة؛ استنادًا إلى خبراته ومسيرته المُضيئة.

كما هنأ رئيس الوزراء؛ الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعاون الفاعل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، لضمان أعلى قدر من التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن والمواطن.
 

الدكتور عاصم الجزار الدكتور مصطفى مدبولي المستشار هشام بدوي دور الإنعقاد العادي الأول رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء
