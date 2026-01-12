رئيس البرلمان الإيراني: الأوضاع باتت تحت السيطرة والشعب سيقضي على الفتنة

18 حجم الخط

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف إن الأوضاع في إيران باتت تحت السيطرة وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إيران: الشعب سيقضي على الفتنة وسيفشل المخططات الإسرائيلية

وأكد أن الشعب سيقضي على الفتنة وسيفشل المخططات الإسرائيلية.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن 90 مليون إيراني من مختلف المكونات يقفون يدًا واحدة في وجه التدخل الأجنبي.

قناة الاتصال بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لا تزال مفتوحة

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن قناة الاتصال بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لا تزال مفتوحة، ويتم عبرها تبادل الرسائل عند الضرورة.

طهران تلتزم بمبدأ الدبلوماسية والتفاوض المتكافئ

وشدد بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على التزام طهران الدائم بمبدأ الدبلوماسية والتفاوض المتكافئ.

واتهم الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية وسيادة فنزويلا، معتبرا أن هذا الانتهاك "لا يمكن تبريره بأي شكل".

وحذر من أن التدخل الأمريكي الإسرائيلي المباشر في الشأن الداخلي الإيراني يشكل تحريضا على العنف والإرهاب ضد الشعب الإيراني، واصفا ما تشهده البلاد حاليا بأنه "حرب إرهابية" واستمرار للعدوان الأمريكي الإسرائيلي.

الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران

وعلى الجانب الأخر أفادت وكالات إخبارية، اليوم الإثنين، نقلا عن «نتبلوكس» بأن الإنترنت في إيران منقطع منذ أكثر من 84 ساعة.

وكانت ‌صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ‌ترامب سيتلقى غدا الثلاثاء ⁠إفادة من كبار المسئولين في إدارته ‌حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.

