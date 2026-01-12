وسائل إعلام صومالية: الإمارات بدأت سحب أصولها العسكرية من مقديشو وميناء بوصاصو

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام صومالية، أن الإمارات بدأت السبت الماضي، في سحب أصولها العسكرية وأفرادها من الصومال بناء على أمر صادر من الحكومة الفيدرالية، يحظرعلى الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية استخدام المجال الجوي الصومالي.

طائرات شحن إمارتية تغادر مدينة مقديشو الصومالية

وحسب موقع " صومالي جارديان"، غادرت عدة طائرات شحن إماراتية تحمل معدات عسكرية منطلقة من مدينة "مقديشو" وميناء بوصاصو منذ نشرت وسائل الإعلام أمر الحظر الخميس الماضي.

وصدر الأمر، بعدما أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية، أن الإمارات ساهمت في تهريب عيدروس الزبيدي قائد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن سرًا، بنقله جوًا من مقديشو إلى أبوظبي.

وأعلنت الصومال، بعدها أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال صحة تلك التقارير.

أزمة بين الإمارات والصومال بسبب ميناء بوصاصو

وحسب "صومالى لاند"، من المقرر أن تغادر 4 طائرات شحن إماراتية تحمل معدات وأسلحة إماراتية خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى 6 رحلات أخرى من بوصاصو في بونتلاند.

من جهة أخرى أفاد بيان من مكتب مجلس الوزراء الصومالي، أنه ألغى جميع الاتفاقيات التي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بموجبها موجودة داخل الأراضي الصومالية.

الصومال، فيتو

وتشمل الاتفاقيات التي تم التراجع عنها تلك المتعلقة بوجود الإمارات في موانئ بوصاصو وبربرة وكيسمايو، إضافةً إلى اتفاقيات الأمن والبنية التحتية مع الحكومة.

وقد وُجّهت اتهامات للإمارات بانتهاك السيادة والعمل بأسلوب يُلحق ضررًا بالغًا بوحدة الصومال.

وسيترتب على هذا الإلغاء طرد الإمارات من البلاد، وفي حال استمرار وجودها في بعض المناطق بعد هذا القرار، فسيُعدّ ذلك وجودًا قسريًا لدولة داخل دولة أخرى، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

