الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وسائل إعلام صومالية: الإمارات بدأت سحب أصولها العسكرية من مقديشو وميناء بوصاصو

قوات إماراتية فى
قوات إماراتية فى الصومال، فيتو
18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام صومالية، أن الإمارات بدأت السبت الماضي، في سحب أصولها العسكرية وأفرادها من الصومال بناء على أمر صادر من الحكومة الفيدرالية، يحظرعلى الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية استخدام المجال الجوي الصومالي.

طائرات شحن إمارتية تغادر مدينة مقديشو الصومالية

وحسب موقع " صومالي جارديان"، غادرت عدة طائرات شحن إماراتية تحمل معدات عسكرية منطلقة من مدينة "مقديشو" وميناء بوصاصو منذ نشرت وسائل الإعلام أمر الحظر الخميس الماضي.

 

وصدر الأمر، بعدما أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية، أن الإمارات ساهمت في تهريب عيدروس الزبيدي قائد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن سرًا، بنقله جوًا من مقديشو إلى أبوظبي.

 

وأعلنت الصومال، بعدها أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال صحة تلك التقارير.

أزمة بين الإمارات والصومال بسبب ميناء بوصاصو

وحسب "صومالى لاند"، من المقرر أن تغادر 4 طائرات شحن إماراتية تحمل معدات وأسلحة إماراتية خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى 6 رحلات أخرى من بوصاصو في بونتلاند.

 

من جهة أخرى أفاد بيان من مكتب مجلس الوزراء الصومالي، أنه ألغى جميع الاتفاقيات التي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بموجبها موجودة داخل الأراضي الصومالية.

الصومال، فيتو
الصومال، فيتو

وتشمل الاتفاقيات التي تم التراجع عنها تلك المتعلقة بوجود الإمارات في موانئ بوصاصو وبربرة وكيسمايو، إضافةً إلى اتفاقيات الأمن والبنية التحتية مع الحكومة.

 

وقد وُجّهت اتهامات للإمارات بانتهاك السيادة والعمل بأسلوب يُلحق ضررًا بالغًا بوحدة الصومال.

 

وسيترتب على هذا الإلغاء طرد الإمارات من البلاد، وفي حال استمرار وجودها في بعض المناطق بعد هذا القرار، فسيُعدّ ذلك وجودًا قسريًا لدولة داخل دولة أخرى، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

خبيرة سياسية: الصومال دولة هشة تُستخدم كأداة في توازنات النفوذ الإقليمي والدولي

خارجية الاحتلال: تهجير سكان غزة إلى إقليم أرض الصومال ليس هدفا لكنه غير مستبعد

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات الصومال المجال الجوي الصومالي طائرات شحن إماراتية مقديشو بوصاصو عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي ميناء بوصاصو التحالف العربي لدعم الشرعية مجلس الوزراء الصومالي

مواد متعلقة

بما فيها المؤاني، مجلس الوزراء الصومالي يقرر إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات

خبير بالشأن الأفريقي: زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال تحمل دلالات خطيرة

الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل لإلغاء اعترافها بـ إقليم أرض الصومال

الصومال: الوجود الإسرائيلي بـ هرجيسا يشكل تهديدا على باب المندب
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة بارنسلي بكأس الإتحاد الإنجليزي

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية