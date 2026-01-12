الصين والصومال تصدران بيانا مشتركا تؤكدان فيه وحدة الأراضي الصومالية

18 حجم الخط

الصين، أصدرت الحكومة الصينية والحكومة الصومالية بيانًا مشتركًا أكدت فيه على وحدة الأراضي الصومالية، مشددة أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من دولة الصومال.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة بعض التوترات الإقليمية، ويعكس موقف الصين الداعم لسيادة واستقلال الصومال، ولحماية أراضي الدولة من أي محاولات تقسيم أو انفصال.

البيان المشترك الصيني الصومالي يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار الدولة ووحدة أراضيها في مواجهة أي محاولات للانفصال أو زعزعة الأمن

وأشار البيان إلى أن التعاون بين الصين والصومال يمتد إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدًا أن أي تهديد لوحدة أراضي الصومال لن يكون مقبولًا.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز قدرات الدولة الصومالية على حماية أراضيها وضمان أمن مواطنيها، مشددين على أن الحفاظ على سيادة الدولة يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار.

الصين تعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في الصومال لضمان سيادة الدولة وحماية أراضيها

وشدد البيان على الدور الصيني في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الصومال، مؤكدًا استمرار الصين في تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الحكومة الصومالية على مواجهة أي تحديات. ك

ما أكد البيان على أن الدعم الدولي يجب أن يركز على تعزيز سيادة الدولة ووحدتها وتوفير بيئة آمنة لمواطنيها، لضمان أن تظل الأراضي الصومالية جزءًا لا يتجزأ من الدولة دون أي محاولات للتقسيم أو الانفصال.

