الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بما فيها المؤاني، مجلس الوزراء الصومالي يقرر إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات

مجلس الوزراء الصومالي
مجلس الوزراء الصومالي
18 حجم الخط

الصومال والإمارات، أعلن مجلس الوزراء الصومالي إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي، في خطوة تصعيدية تعكس توترًا في العلاقات بين الجانبين.

إلغاء اتفاقيات الموانئ مع الإمارات في بربرة وبوصاصو وكيسمايو

وأوضح مجلس الوزراء الصومالي، أن القرار يشمل إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لم تعد قائمة اعتبارًا من تاريخ القرار، في إطار ما وصفه بـ"حماية السيادة الوطنية الصومالي".

الصومال أدلة موثوقة على ممارسات الإمارات التي تقوض السيادة والاستقلال

وقال مجلس وزراء الصومال، وفق ما نقل موقع “يورنيوز”: إن أدلة موثوقة تشير إلى وجود ممارسات مرتبطة بـ الإمارات من شأنها تقويض سيادة الصومال واستقلاله، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل مساسًا مباشرًا بأسس الدولة الصومالية.

وأكد مجلس وزارء الصومال، في بيان له مساء اليوم الإثنين، أن ما نُسب إلى الإمارات يُعد انتهاكًا لمبادئ السيادة واحترام استقلال الدول، مشددًا على أن الصومال لن يقبل بأي ترتيبات أو اتفاقيات تتعارض مع مصالحه الوطنية أو تمس قراره السيادي.

رسالة سياسية صومالية بشأن حماية القرار الوطني

الأراضي الصومالية، ويأتي هذا القرار في سياق تأكيد الحكومة الصومالية على تمسكها بالسيادة الكاملة على أراضيها ومرافقها الحيوية، وعلى رأسها الموانئ، باعتبارها عناصر استراتيجية لا يمكن إدارتها أو الاتفاق بشأنها بما يخل باستقلال الدولة.

بينهم مصر، 23 دولة عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقليم أرض الصومال

خبير بالشأن الأفريقي: زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال تحمل دلالات خطيرة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء الصومالي دولة الامارات الصومال والإمارات الصومال بربرة بوصاصو كيسمايو الحكومة الصومالية بربرة وبوصاصو وكيسمايو الإمارات

مواد متعلقة

بينهم مصر، 23 دولة عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقليم أرض الصومال

خارجية الاحتلال: تهجير سكان غزة إلى إقليم أرض الصومال ليس هدفا لكنه غير مستبعد

متخصصة في الشؤون الأفريقية: وجود إسرائيل في أرض الصومال خطر يهدد أمن 5 دول عربية

رويترز: الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من الإمارات 
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية