بما فيها المؤاني، مجلس الوزراء الصومالي يقرر إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات

الصومال والإمارات، أعلن مجلس الوزراء الصومالي إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي، في خطوة تصعيدية تعكس توترًا في العلاقات بين الجانبين.

إلغاء اتفاقيات الموانئ مع الإمارات في بربرة وبوصاصو وكيسمايو

وأوضح مجلس الوزراء الصومالي، أن القرار يشمل إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لم تعد قائمة اعتبارًا من تاريخ القرار، في إطار ما وصفه بـ"حماية السيادة الوطنية الصومالي".

الصومال أدلة موثوقة على ممارسات الإمارات التي تقوض السيادة والاستقلال

وقال مجلس وزراء الصومال، وفق ما نقل موقع “يورنيوز”: إن أدلة موثوقة تشير إلى وجود ممارسات مرتبطة بـ الإمارات من شأنها تقويض سيادة الصومال واستقلاله، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل مساسًا مباشرًا بأسس الدولة الصومالية.

وأكد مجلس وزارء الصومال، في بيان له مساء اليوم الإثنين، أن ما نُسب إلى الإمارات يُعد انتهاكًا لمبادئ السيادة واحترام استقلال الدول، مشددًا على أن الصومال لن يقبل بأي ترتيبات أو اتفاقيات تتعارض مع مصالحه الوطنية أو تمس قراره السيادي.

رسالة سياسية صومالية بشأن حماية القرار الوطني

الأراضي الصومالية، ويأتي هذا القرار في سياق تأكيد الحكومة الصومالية على تمسكها بالسيادة الكاملة على أراضيها ومرافقها الحيوية، وعلى رأسها الموانئ، باعتبارها عناصر استراتيجية لا يمكن إدارتها أو الاتفاق بشأنها بما يخل باستقلال الدولة.

