اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي لبحث الأوضاع في اليمن والسودان وغزة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الاثنين 5 يناير وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء سبل دعم العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي اكد خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر ودولة الإمارات، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق متواصل على مختلف المستويات، مشددًا على الحرص المشترك لمواصلة البناء على الزخم الإيجابي القائم، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



وتناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية فى طبعا الأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.



كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وأهمية استمرار التنسيق القائم في إطار الآلية الرباعية، بهدف الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة وصولا لوقف شامل لإطلاق النار.



وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث تم التأكيد علي أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد، ودعم الحوار الوطني اليمني.

وشدد الوزير عبد العاطي علي أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة في اليمن عبر حوار يمني–يمني جامع، وبما يحفظ سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار.



وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

