الصومال: الوجود الإسرائيلي بـ هرجيسا يشكل تهديدا على باب المندب

الصومال، أدانت الحكومة الصومالية بشدة زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسا أو ما يسمى بـ أرض الصومال، وفق تصريحات أدلى بها ممثل الصومال لدى الاتحاد الإفريقي عبد الله محمد ورفا في مقابلة تلفزيونية.

واعتبر الممثل الصومالي أن زيارة وزير خارجية إسرائيل تمثل تدخلًا غير مرحب به في شؤون الصومال وأرض الصومال، محذرًا من انعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي والاستقرار المحلي.

الوجود الإسرائيلي في هرجسيا تهديد للأمن البحري في باب المندب وقناة السويس

أوضح المسؤول الصومالي أن الوجود الإسرائيلي في هرجيسا يشكل تهديدًا مباشرًا لممرات الملاحة الحيوية، بما في ذلك باب المندب وقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المناطق تمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية وأن أي تحركات غير مراقبة يمكن أن تعرض الملاحة البحرية للخطر وتزيد من التوترات الإقليمية.

الاستفزازات الإسرائيلية قد تدعم الجماعات الإرهابية في الصومال

حذر الممثل الصومالي من أن ما وصفه بـ الاستفزازات الإسرائيلية في الأراضي الصومالية قد يؤدي إلى تعزيز نشاط الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب. وأشار إلى أن أي تصعيد خارجي في المنطقة يمكن أن يخلق بيئة خصبة للتطرف ويزيد من المخاطر الأمنية على المدنيين والقوات المحلية.

ودعا المسؤول الصومالي المجتمع الدولي إلى مراقبة التطورات في أرض الصومال والتصرف بحذر لتفادي أي توترات إضافية. وأكد أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان السلام والاستقرار وحماية الممرات البحرية الحيوية من أي تدخل خارجي قد يضر بالأمن الإقليمي.

