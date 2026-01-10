"الانتقالي الجنوبي" ينفي حل مؤسساته في بيان غامض، والجيش اليمني يؤكد التصدي لأي مخططات تخريبية

18 حجم الخط

تشهد الساحة اليمنية تطورات سياسية وأمنية متسارعة، عقب نفي المجلس الانتقالي الجنوبي ما تردد عن حل مؤسساته في بيان وُصف بالغامض، بالتزامن مع تأكيد وزارة الدفاع اليمنية جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولات تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

ووفق وكالة "رويترز"، نفى المجلس الانتقالي اليمني أن يكون قد اتخذ قرارا بحل نفسه، وذلك وسط تصريحات متضاربة من الأعضاء حول مصير الجماعة التي تسعى إلى انفصال الجنوب اليمين، وعلى الرغم من هروب مؤسسه عيدروس الزبيدي.

بيان غامض للمجلس الانتقالي الجنوبي

وقال المجلس في بيان نشر على منصة "إكس" إنه رصد بقلق ما تردد حول حل المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن باطل ومنعدم الأثر قانونيا وسياسيا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلًا عن كونه جاء تحت “الإكراه والضغط”.

وأضاف البيان أن "المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال قائما بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، المستمدة منذ إعلان عدن في مايو"، مؤكدا استمرار عمل جميع مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي دون انقطاع، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة، والهيئات القيادية والتنفيذية في المحافظات، وأن أي قرارات مصيرية تتعلق بكيان المجلس لا تتخذ إلا عبر هيئاته الدستورية المختصة وبرئاسة عيدروس الزبيدي.

الجيش اليمني يتعهد بالتعامل الحاسم مع المخططات التخريبية

جاء البيان بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، التزامها بالتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، مؤكدة على عدم التهاون في التعامل الحازم مع أي “مخططات تخريبية”.

جندي يقف للحراسة خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وأكدت الوزارة في بيان التزامها التام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي اليمنية.

إجراءات أمنية لتأمين المنشآت السيادية

وكشفت الوزارة عن تنفيذ جملة تدابير وإجراءات "لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين".

التصدي لمحاولات الحوثيين

وأكد البيان التزام القوات المسلحة اليمنية بـ"التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، والتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت".

وأضافت أنها “لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية” تسعى إليها جماعة الحوثيين "وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين".

وتابعت: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية التزامها في اتخاذ كامل الإجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

دعم سعودي لليمن من خلال مؤتمر الرياض

والجمعة، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر الرياض بالتعاون مع الشخصيات الجنوبية.

وقال بن سلمان: إن "مؤتمر الرياض يسعى لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية”، وفق وكالة "رويترز".

وشدد وزير الدفاع السعودي على أن شخصيات من كافة محافظات الجنوب في اليمن ستشارك دون إقصاء أو تمييز في مؤتمر الرياض حول مستقبل القضية الجنوبية، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرار شجاع.

