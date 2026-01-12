الإثنين 12 يناير 2026
مرور الجيزة ينشر أوناش وسيارات شفط المياه لمواجهة الطقس السيئ

دفعت الادارة العامة لمرور الجيزة، بأوناش المرور وسيارات شفط المياه والاغاثة، وقامت بنشرها علي مختلف الطرق بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي، لمواجهة الطقس السيئ الذي تشهده المحافظات.

 

ولكي تتمكن الخدمات المروية المنتشرة من مواجهة هطول الامطار تحسبا من سقوطها علي بعض الطرق  لسحب المياه المتراكمة خاصة بمطالع ومنازل الكباري، لمنع حدوث تكدسات مرورية، مع استمرار متابعة حركة السيارات على جميع المحاور.

 

مع إلزام قائدي المركبات باتباع التعليمات المرورية والحد من السرعات خلال أوقات سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع الحوادث.

كما كلف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، جميع القوات بتكثيف الخدمات المرورية بالمناطق الحيوية، ومتابعة الحركة المرورية من خلال غرفة المراقبة والكاميرات، مع نشر الخدمات بمدينة السادس من أكتوبر والطرق المفتوحة، والحد من السرعات خلال فترات الأمطار، والتعامل الفوري مع أي بلاغات عن حوادث، والدفع بسيارات الإنقاذ والأوناش اللازمة.

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى (صور)

أمطار وصقيع، الأرصاد تحذر من تعرض مصر لمنخفض جوي متعمق خلال ساعات

