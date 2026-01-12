بعد شكوى المواطنين من عدم الالتزام بالتعريفة، محافظ الفيوم يتفقد المواقف

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للوقوف على مدى انتظام وانضباط حركة الركاب والسيارات، وإيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، وذلك بحضور سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خريطة جولة المحافظ على مواقف الفيوم

وشملت الجولة الميدانية، تفقد سير العمل بموقف سيارت أبشواي، ويوسف الصديق، وسنورس، بالقرب من المستشفى الجامعي بمدينة الفيوم، وموقف سيارات طامية، وسنورس، أسفل الكوبري العلوي، واطمأن المحافظ على انضباط الحركة المرورية داخل الموقفين، موجهًا بضرورة رفع كفاءة النظافة العامة بمواقف سيارت الأجرة والمناطق المحيطة، كما شملت الجولة، تفقد موقف سيارات العدوة - سيلا، الجديد بمنطقة كيمان فارس، واستمع لشكاوى المترددين على الموقف، ووجه بسرعة حل هذه المشكلات، كما وجه بدراسة عدد من البدائل لنقل موقف سيلا - العدوة، إلى مكان آخر، للتيسير على المواطنين.

يذكر أن سيارات الأجرة بالفيوم بحسب كلام بعض المواطنين غير ملتزمين بالتعريفة المقررة من إدارة المواقف، المعتمدة من محافظ الفيوم، فقد وصلت تعريفة الركوب من اللاهون إلى المنيب 70 جنيها، في حين أن التعريفة المقررة 45 جنيها، كما أن الآجرة من ابشواي إلى المنيب 65 جنيها في حين أن التعريفة المقررة 50 حنيها، ووصلت الآجرة من الفيوم إلى قرية قصر الباسل 20 جنيها في حين أن الرسمي 10 جنيهات، ومعظم الخطوط الداخلية أو إلى المحافظات تعاني من عدم التزام السائقين.

