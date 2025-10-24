الفنان مراد مكرم: آن الأوان أن نرى سلسلة "رجل المستحيل" على الشاشة

عبّر الفنان مراد مكرم عن حنينه الشديد لأعمال الكاتب الراحل الدكتور نبيل فاروق، وخاصة سلسلة رجل المستحيل التي شكّلت وجدان جيلٍ كامل من القرّاء العرب.

وكتب مكرم في منشورٍ له عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “في هوليوود، يختارون قصص أفلامهم من الروايات التي حققت رواجًا كبيرًا، وبهذا يضمنون نسبة مشاهدة مرتفعة من جمهور القرّاء. معادلة سهلة ومضمونة”.

وعلى مدى ثلاثين عامًا تقريبًا، كان عندنا نحن العرب مجموعة قصص تُسمّى رجل المستحيل، من تأليف الكاتب الراحل الدكتور نبيل فاروق – وكان لي شرف مقابلته والحديث معه، وكان حلمي الدائم أن أرى فيلمًا أو مسلسلًا يُجسّد هذه الروايات... أما آن الأوان؟"

وأضاف مكرم أن تحويل هذه السلسلة إلى عملٍ درامي أو سينمائي سيكون خطوة كبيرة لإحياء أدب الجاسوسية العربي وإبراز الشخصية المصرية في قالبٍ حديثٍ ومشرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.