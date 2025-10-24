الجمعة 24 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

الفنان مراد مكرم: آن الأوان أن نرى سلسلة "رجل المستحيل" على الشاشة

مراد مكرم
مراد مكرم

عبّر الفنان مراد مكرم عن حنينه الشديد لأعمال الكاتب الراحل الدكتور نبيل فاروق، وخاصة سلسلة رجل المستحيل التي شكّلت وجدان جيلٍ كامل من القرّاء العرب.

وكتب مكرم في منشورٍ له عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “في هوليوود، يختارون قصص أفلامهم من الروايات التي حققت رواجًا كبيرًا، وبهذا يضمنون نسبة مشاهدة مرتفعة من جمهور القرّاء. معادلة سهلة ومضمونة”.

وعلى مدى ثلاثين عامًا تقريبًا، كان عندنا نحن العرب مجموعة قصص تُسمّى رجل المستحيل، من تأليف الكاتب الراحل الدكتور نبيل فاروق – وكان لي شرف مقابلته والحديث معه، وكان حلمي الدائم أن أرى فيلمًا أو مسلسلًا يُجسّد هذه الروايات... أما آن الأوان؟"

وأضاف مكرم أن تحويل هذه السلسلة إلى عملٍ درامي أو سينمائي سيكون خطوة كبيرة لإحياء أدب الجاسوسية العربي وإبراز الشخصية المصرية في قالبٍ حديثٍ ومشرف.

