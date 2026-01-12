السيطرة الصامتة، إصدار جديد لـ نور الشيخ بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

صدر حديثًا عن دار مسافات للنشر والتوزيع كتاب "السيطرة الصامتة.. كيف تخترق الحرب النفسية دفاعات العقل والعاطفة" للدكتور نور الشيخ، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يناير الجاري وحتى الـ 3 من شهر فبراير المقبل.

الكتاب بوجه عام يفند ويبرز خفايا الحرب النفسية، كيف تم السيطرة على العقول والعواطف من خلالها دون أن نشعر على مر الزمن، وكيف أصبحت بعد التطور التكنولوجي الهائل منذ اختراع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتطرق الكتاب لعدد من المصطلحات الجديدة مثل الهويات الجغرافيا الافتراضية، ومعادلة الشائعة الجديدة وفق معطيات الواقع الافتراضي الحالي، وأساليب الحرب النفسية والشائعات المستحدثة والتي لم تذكر في كتب أو مراجع من قبل.

كتاب السيطرة الصامتة هو امتداد جديد لعلم الحرب النفسية والشائعات بعد أن أغلقت الكتب والمراجع على بدايات هذا العلم وتأسسيه دون التطرق الى تطوره السريع ومستحدثاته.

يتحدث الكاتب عن خطورة الكلمة، إنها تتسلل إليك ويقع أثرها فيك بسلاسة ودون مقاومة، فالكلمة عملة بشرية قديمة قِدم الإنسانية، وتتخذ من الظروف المحيطة بها معنى، ومن تأويل صاحبها معنى، ومن غاية الفرد معنى، وطبيعة السامع معنى، من هنا ولدت الشائعات.

ولعل أبرز ما جاء بالكتاب هو كيفية التأثير على الانسان دون ان يشعر ونوع المؤثرات التي تتحكم فيه وهو يظن أنه صانع قراره، وكيف للإنترنت أن يتسبب في استحداث هويات جغرافية افتراضية حديثة تفرق لا تجمع، وتشعرك بالاغتراب المزمن داخل البيت والوطن والإقليم وتعزز من شعور الدونية.

نور الشيخ

أما عن الدكتور نور الشيخ فهو كاتب ومفكر سياسي، ومحاضر دولي متخصص في الحرب النفسية وصناعة الشائعات، له إسهامات بارزة في تحليل السلوك الجمعي وتأثير الإعلام والخطاب النفسي على الرأي العام وصناعة القرار.

