"كيف تعود إلى وطن لم تغادره؟" كتاب جديد لـ إبراهيم عبد المجيد

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، يحمل عنوان “كيف تعود الى وطن لم تغادره؟”، حيث طرحته الدار في فروع مكتباتها ومنافذ بيعها المختلفة.

كتاب كيف تعود الى وطن لم تغادره؟

هذا كتاب جديد لإبراهيم عبد المجيد يضم مجموعة من المقالات والدراسات الهامة التي نُشرت في صحف شهيرة بين عامي 2025-2024م.

وتدور حول قضايا الإنسان في العالم، والأوضاع الإنسانية في تجلياتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وقضايا فلسفية عابرة للزمن.

وكالعادة ضم إليها مراجعات لكتب هامَّة لعدد من أهم الكُتَّاب والأدباء والمفكرين من كل الأعمار. هكذا ستجد نفسك أثناء القراءة مستمتعًا برحلة فكرية وإنسانية دافقة بالمحبة، ستأخذك إلى فضاء من الجمال والأمل.

الكاتب إبراهيم عبد المجيد

إبراهيم عبد المجيد، كاتب وروائي، له أكثر من 25 رواية، منها: ثلاثية الإسكندرية، و"في كل أسبوع يوم جمعة"، و"أداجيو"، و"بيت الياسمين"، و"البلدة الأخرى"، عرف بعضها الطريق إلى السينما والتلفزيون. له خمس مجموعات قصصية، وأكثر من خمسة عشر كتابًا بين الدراسات والمقالات والترجمة.

وتُرجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية وغيرهما، وحاز أرقى الجوائز مثل: جائزة الشيخ زايد بالإمارات، وجائزة كتارا بقطر، وجائزة النيل بمصر.

