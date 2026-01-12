الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب وقضايا تجارة عملة بـ18 مليون جنيه

قضايا اتجار بالنقد
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
18 حجم الخط

 واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، حملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 9 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحه بالسوق السوداء، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
 

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها  لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة  المنقضية عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 18 مليون  جنيه.


أكدت التحريات  أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتجار بالنقد الاجنبي استقرار الاقتصاد استمرار الحملات الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار الاستقرار الاقتصادي التلاعب بأسعار الخبز الحر الدعم الحكومي الحملات المكثفة المخابز السياحية الحرة المخابز السياحية

مواد متعلقة

ضبط شبكة بتهمة استغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

ضبط شخص بالمنوفية لإدارته شبكتي بث تلفزيوني وإنترنت دون ترخيص

انتظام الحركة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة، وحادث مروع بالطريق الأوسطي بالشرقية

النيابة تحقق مع 7 متهمين بالتعدي على قائد سيارة دهس شخصين بفيصل

سقوط 5 تشكيلات عصابية وضبط 161 سلاحا ناريا خلال حملات أوكار الجريمة

ضبط مرتكبى استخدام سيارة في دهس مواطن عمدا ببنى سويف

أولوية المرور تشعل مشاجرة بين سائقي توك توك وميكروباص بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم: مقتل مسنة على يد ربة منزل وابنتها لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج.. السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الذهب أحمد المسلماني.. وتأجيل محاكمة البلوجر شاكر محظور
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية