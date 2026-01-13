مصرع شخص في حريق شقة سكنية بدار السلام

الثلاثاء 13 يناير 2026
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة دار السلام، مما أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة سكنية بدار السلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع شخص وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حريق داخل غرفة للكهرباء  بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر

وفي سياق آخر كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن ماسًا كهربائيًّا وراء حريق شب داخل غرفة للكهرباء  بجوار سنتر النخيل ومدرسة الجيل الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد الذي تقوم به عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، بنشوب حريق بجوار مدرسة الجيل الجديد في الحي الحادي عشر، بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مدخلها خارج المدرسة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة، التحقيق.

