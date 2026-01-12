الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

مدير تعليم الإسكندرية
تفقد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية صباح اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل للمرحلتين ( الابتدائية والإعدادية) والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ، وكذلك لامتحانات النقل للتعليم العام والفني.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية 

 

وقام ( أبوزيد ) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة وبدأ جولته التفقدية بمدرسة عبدالله النديم الإعدادية بنين بإدارة شرق ومدرسة مصطفى كامل الثانويةالصناعية بنات بذات الإدارة.

 بحضور جلال عيد مديرعام الإدارة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وأشاد أبوزيد بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

