مؤلفة رواية "Positively Yours": فخورة بتحويلها إلى عمل درامي

شاركت الكاتبة لي جونج، مؤلفة الرواية الشهيرة "Positively Yours"، مشاعرها وتوقعاتها حول النسخة الدرامية المرتقبة من عملها، كاشفة عن كواليس اختيار الأبطال ورؤيتها للشخصيات في المؤتمر الصحفي للمسلسل.

تعد الدراما، المقتبسة عن عمل حقق انتشار واسع، من فئة الكوميديا الرومانسية التي تتناول العواقب غير المتوقعة للقاء يجمع بين رجل وامرأة قررا سابقا الابتعاد عن فكرة الزواج تماما.

وتؤدي الفنانة "أوه يون سيو" دور "جانج هوي وون"، وهي امرأة مدمنة على العمل ولم يسبق لها الدخول في أي علاقة عاطفية، بينما يجسد النجم "تشوي جين هيوك" دور "كانج دو جون"، الرئيس التنفيذي للشركة التي تعمل بها.

وأعربت المؤلفة "لي جونج" عن تأثرها الشديد بهذه الخطوة قائلة: "أشعر بالفخر والامتنان الشديد لرؤية روايتي التي كتبتها بيدي تتحول إلى عمل درامي، وآمل بصدق أن يحظى المسلسل بحب الجمهور".

وعن اختيار طاقم العمل الذي يضم أسماء بارزة مثل تشوي جين هيوك، أوه يون سيو، هونغ جونغ هيون، وداسوم، أوضحت المؤلفة أنها شعرت بحماسة بالغة نظرا لمكانة هؤلاء الممثلين، مؤكدة أن الكلمات لا تسعفها للتعبير عن شكرها.

وأضافت أنها تتطلع بشكل خاص لرؤية الممثل "هونج جونج هيون" وهو يجسد دور الصديق المقرب والمهتم من خلال شخصية "تشا مين ووك".

سر شخصية "الرجل الخيالي"

وفيما يتعلق بشخصيتها المفضلة، كشفت "لي جونج" عن ارتباطها الوثيق بشخصية "كانج دو جون" التي يؤديها "تشوي جين هيوك"، مفسرة ذلك بأنها أرادت عند كتابة الرواية ابتكار شخصية رجالية مثالية قد لا توجد في أرض الواقع، حيث جمعت فيه كل عناصر "الفانتازيا" من سحر ذكوري وشخصية مرنة وقدرة فائقة على مراعاة الآخرين.

وعن جاذبية العمل، رأت المؤلفة أن القوة تكمن في طرح قصة جادة بأسلوب يتسم بالخفة والبهجة، كما أبدت ثقتها في جودة الإنتاج بعد مشاهدة الملصقات الدعائية والإعلانات التشويقية، مشيرة إلى أن الدراما نجحت في نقل سحر العمل الأصلي، خاصة الكيمياء بين البطلين.

وفي ختام حديثها، وجهت نصيحة للمشاهدين قائلة: "العمل يركز على كيفية تحمل الرجل والمرأة للمسؤولية تجاه موقف غير متوقع، لذا آمل أن يركز الجمهور على تطور هذه العلاقة ".

الجدير بالذكر أن العرض الأول لدراما "Positively Yours" سيكون في 17 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، وستتوفر للمشاهدة عبر منصة "Viki".

