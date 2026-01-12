الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مؤلفة رواية "Positively Yours": فخورة بتحويلها إلى عمل درامي

دراما
دراما
18 حجم الخط

شاركت الكاتبة لي جونج، مؤلفة الرواية الشهيرة "Positively Yours"، مشاعرها وتوقعاتها حول النسخة الدرامية المرتقبة من عملها، كاشفة عن كواليس اختيار الأبطال ورؤيتها للشخصيات في المؤتمر الصحفي للمسلسل.

تعد الدراما، المقتبسة عن عمل حقق انتشار واسع، من فئة الكوميديا الرومانسية التي تتناول العواقب غير المتوقعة للقاء يجمع بين رجل وامرأة قررا سابقا الابتعاد عن فكرة الزواج تماما.

وتؤدي الفنانة "أوه يون سيو" دور "جانج هوي وون"، وهي امرأة مدمنة على العمل ولم يسبق لها الدخول في أي علاقة عاطفية، بينما يجسد النجم "تشوي جين هيوك" دور "كانج دو جون"، الرئيس التنفيذي للشركة التي تعمل بها.

وأعربت المؤلفة "لي جونج" عن تأثرها الشديد بهذه الخطوة قائلة: "أشعر بالفخر والامتنان الشديد لرؤية روايتي التي كتبتها بيدي تتحول إلى عمل درامي، وآمل بصدق أن يحظى المسلسل بحب الجمهور".

وعن اختيار طاقم العمل الذي يضم أسماء بارزة مثل تشوي جين هيوك، أوه يون سيو، هونغ جونغ هيون، وداسوم، أوضحت المؤلفة أنها شعرت بحماسة بالغة نظرا لمكانة هؤلاء الممثلين، مؤكدة أن الكلمات لا تسعفها للتعبير عن شكرها.

وأضافت أنها تتطلع بشكل خاص لرؤية الممثل "هونج جونج هيون" وهو يجسد دور الصديق المقرب والمهتم من خلال شخصية "تشا مين ووك".

سر شخصية "الرجل الخيالي"

وفيما يتعلق بشخصيتها المفضلة، كشفت "لي جونج" عن ارتباطها الوثيق بشخصية "كانج دو جون" التي يؤديها "تشوي جين هيوك"، مفسرة ذلك بأنها أرادت عند كتابة الرواية ابتكار شخصية رجالية مثالية قد لا توجد في أرض الواقع، حيث جمعت فيه كل عناصر "الفانتازيا" من سحر ذكوري وشخصية مرنة وقدرة فائقة على مراعاة الآخرين.

وعن جاذبية العمل، رأت المؤلفة أن القوة تكمن في طرح قصة جادة بأسلوب يتسم بالخفة والبهجة، كما أبدت ثقتها في جودة الإنتاج بعد مشاهدة الملصقات الدعائية والإعلانات التشويقية، مشيرة إلى أن الدراما نجحت في نقل سحر العمل الأصلي، خاصة الكيمياء بين البطلين.

وفي ختام حديثها، وجهت نصيحة للمشاهدين قائلة: "العمل يركز على كيفية تحمل الرجل والمرأة للمسؤولية تجاه موقف غير متوقع، لذا آمل أن يركز الجمهور على تطور هذه العلاقة ".

 الجدير بالذكر أن العرض الأول لدراما "Positively Yours" سيكون في 17 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، وستتوفر للمشاهدة عبر منصة "Viki".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Positively Yours الكاتبة لي جونج لي جونج أوه يون سيو تشوي جين هيوك هونج جونج هيون

مواد متعلقة

"ملكة الابتسامة" تخطف الأنظار، طرح لقطات جديدة من دراما Positively Yours

طرح البوستر الرسمي لدراما "Positively Yours"

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية