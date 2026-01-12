الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية: الالتزام والانضباط يسودان جميع لجان امتحانات النقل

تعليم الدقهلية، فيتو
استأنف المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، متابعة انتظام سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول في يومها الثالث من غرفة العمليات المركزية، وبحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية.

 مدير تعليم الدقهلية يتابع امتحانات صفوف النقل 

وأكد وكيل التعليم بالدقهلية أن جميع اللجان يسودها أجواء من الالتزام والانضباط وسط تنظيم دقيق ساهم في تهيئة مناخ تربوي آمن ومناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وسلاسة وتركيز.

التزامًا كاملًا بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية

وتابع  وكيل وزارة التعليم بالدقهلية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة انتظام اللجان لحظة بلحظة، ووصول أوراق الأسئلة في موعدها، وتأكد من عدم وجود أية معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

كما تأكد من عمل غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة والحفاظ على انتظام العمل داخل اللجان.

وأشاد المهندس محمد الرشيدي بجهود القيادات التعليمية والعاملين بالمدارس في حسن التنظيم والانضباط مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة لأبنائنا الطلاب

كما وجّه الرشيدي  بضرورة التزام الطلاب بالتعليمات وحسن إدارة الوقت أثناء الإجابة والتركيز الجيد داخل اللجنة بما يحقق أفضل مستوى من الأداء ويعكس ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

الجريدة الرسمية