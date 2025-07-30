تعليم الإسكندرية تشهد تصفيات مسابقة "100 معلم مبدع متمكن 2"

شهد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأربعاء تصفيات مسابقة “100 معلم مبدع متمكن 2” بالإسكندرية.

تصفيات مسابقة 100 معلم مبدع متمكن 2

يأتي في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وبحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وجرجس فوزى موجه عام التربية الإجتماعية ومحمد عبد الرحمن مدير وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية.



تأتي المسابقة برعاية وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وتهدف إلى دعم النماذج الملهمة في الميدان التربوي، واختيار أفضل المشاركات لتمثيل المديرية في احتفالية اليوم العالمي للمعلم في أكتوبر 2025.

أشاد مدير المديرية بالمستوى المتميز للمشاركين، مؤكدًا حرص المديرية على دعم وتمكين المعلمين المبدعين، وتوفير المساحات التي تتيح لهم عرض ابتكاراتهم وتجاربهم التربوية الناجحة والملهمة.



ومن جانبه أكد أبو زيد مدير المديرية على أهمية (مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2)، وذلك تقديرا لدور المعلم وأهمية المنافسة الشريفة بين المعلمين حيث أن المنافسة هي حجر الزاوية في بناء نظام تعليمي متطور وفعال، فهي تدفع نحو الابتكار، وتحفز على تطوير الذات، وتنعكس إيجابًا على مستوى الطلاب والعملية التعليمية.

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