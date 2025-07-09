اجتماع موسع لقيادات تعليم الإسكندرية لمناقشة الاستعداد لليوم الختامي للثانوية العامة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأربعاء الموافق 9 من يوليو 2025 اجتماعا موسعا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية وقد استعرض أبو زيد الإجراءات والترتيبات النهائية لآخر أيام امتحانات الثانوية العامة بناء على تعليمات الوزير اليوم.

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وقد شدد مدير المديرية على تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة وتوفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات

وقد وجه أبو زيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية

كما شدد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية.

وقد وجه مدير المديرية على تفعيل الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية التسع ؛ وذلك لتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين.

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