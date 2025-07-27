الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

تعليم الإسكندرية يحتفل بالعيد القومي 73 للمحافظة

الاسكندريه
الاسكندريه

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم احتفالية كبرى، تزامنا مع احتفالات الإسكندرية بالعيد القومي.

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جاء ذلك  بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربيةوالتعليم بالإسكندرية لحفل العيد القومي لمحافظة الإسكندرية المقام على مسرح مدرسة فيكتوريا كولدج بإدارة المنتزه أول التعليمية، ونجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية التسع ووكلاء الإدارات ولفيف من قيادات المديرية والإدارات التعليمية التسع...

وقد بدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني، يليه فقرات غنائية لكورال تعليم الإسكندرية وأغاني فردية(بين شطين وماية،اسكندرية المحروسة، صياد)

 

ثم فقرات لرياض الأطفال (عمار يا اسكندرية ودقوا الشماسي) واختتم الحفل بعرض مسرحي بعنوان المزاد.

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الدكتور عربي أبوزيد الاسكندرية مدرسة فيكتوريا

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