إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

مصرع وإصابة 28 عاملا، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان بالشرقية

نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي بواسطة 8 سيارات إسعاف

وتمكنت فرق الإسعاف من نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي بواسطة 8 سيارات إسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، فيما يواصل الأطباء متابعة حالتهم الصحية.

فتح تحقيق لتحديد ملابساته

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وفتح تحقيق لتحديد ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الطرق في الشرقية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبَّب في العديد من الخسائر الماديَّة، والإصابات البشريَّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيٍّ على حدَّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عدَّة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح؛ أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيَّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

