نصائح تساعدك في توريد الخدود والشفاه بطرق طبيعية

الخدود المتوردة والشفاه الوردية تعتبران من أبرز علامات الجمال والحيوية، حيث تضفيان على الوجه إشراقة طبيعية ومظهر صحي.

ومع أن مستحضرات التجميل مثل أحمر الخدود وأحمر الشفاه توفر حلول سريعة، إلا أن الكثيرات تفضل الاعتماد على طرق طبيعية آمنة تمنحهن نتائج تدريجية ودائمة دون آثار جانبية.

أسباب بهتان لون الخدود والشفاه

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، د تعاني بعض الفتيات من شحوب الوجه أو تغير لون الشفاه إلى الداكن، وذلك لعدة أسباب، منها:-

فقر الدم ونقص الحديد.

قلة شرب الماء مما يؤدي إلى جفاف البشرة والشفاه.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات خصوصا (A، C، B12).

التدخين وتناول الكافيين بكثرة.

قلة النوم والتوتر المستمر.

التعرض الزائد للشمس دون حماية.

طرق طبيعية لتوريد الخدود

وأضافت نادية، وهناك طرق طبيعية لتوريد الخدود، منها:-

البنجر،ويعتبر من أشهر العلاجات الطبيعية لتوريد الخدود، امزجي عصير البنجر مع القليل من ماء الورد وادهني الخدود به مرتين أسبوعيا، أو تناولي عصيره بانتظام لزيادة نضارة البشرة.

ماء الورد، ينشط الدورة الدموية ويمنح البشرة إشراقة، امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد صباحا ومساء.

اخلطي ملعقة صغيرة من الحليب مع العسل وضعيها على الخدود 15 دقيقة ثم اغسليها.

التدليك بزيت الزيتون أو اللوز، والتدليك يحفز الدورة الدموية ويزيد من التورد الطبيعي.

دلكي الخدود بزيت دافئ بحركات دائرية قبل النوم.

الرياضة البسيطة (تمارين الوجه)، مثل الابتسام العريض أو نفخ الخدود عدة مرات، تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

توريد الخدود

طرق طبيعية لتوريد الشفاه

وتابعت، هناك طرق طبيعية لتوريد الشفاة، منها:-

عصير الرمان، وهو غني بمضادات الأكسدة ويمنح الشفاه لون وردي طبيعي، فقط ادهني الشفاه بعصير الرمان يوميا لبضع دقائق.

العسل يرطب والليمون يفتح التصبغات، امزجي قطرات من عصير الليمون مع العسل وضعي الخليط على الشفاه 10 دقائق.

بتلات الورد، تمنح الشفاه لون وردي طبيعي ورائحة عطرة، فقط انقعي بتلات الورد في الحليب ثم اطحنيها وضعي المعجون على الشفاه.

السكر وزيت جوز الهند (مقشر طبيعي)، للتخلص من الخلايا الميتة التي تسبب اسمرار الشفاه، اخلطي ملعقة سكر مع زيت جوز الهند وافركي الشفاه برفق مرتين أسبوعيا.

جذور البنجر، تعطي توريد فوري طبيعي، مرري قطعة من البنجر الطازج على الشفاه قبل النوم.

نصائح مهمة لتغذية البشرة وتعزيز نضارتها

وتابعت، للحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

شرب الماء بانتظام 8 أكواب يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة والشفاه.

تناول الفواكه والخضروات مثل الجزر، الطماطم، الرمان، التفاح.

الإقلاع عن التدخين لأنه يسبب اسمرار الشفاه وشحوب الوجه.

النوم الكافي من 7 – 8 ساعات يوميا.

الابتعاد عن القهوة والشاي بكثرة لأنها قد تسبب جفاف واسمرار الشفاه.

استخدام مرطب شفاه طبيعي يحتوي على زبدة الشيا أو زيت جوز الهند.

حماية الوجه والشفاه من الشمس باستخدام واقى شمسي.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية.

تجنب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.