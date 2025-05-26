توريد الخدود من علامات الجمال المميزة التى تحظى بها بعض الفتيات بشكل طبيعي، وتسعى الفتيات إلى الحصول على خدود موردة لتعزيز جمالهن.

وتوريد الخدود فى وقتنا الحالى يتم من خلال مراكز التجميل حيث الخضوع لبعض الجلسات التى تورد الخدود ولكن مخاطرها عديدة، لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية لها وغير مكلفة.

وصفة طبيعية صحية وآمنة لتوريد الخدود

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية صحية وآمنة لتوريد الخدود.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير البنجر

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي



الطريقة:

اخلطي عصير البنجر مع ماء الورد والعسل جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

باستخدام قطعة قطن نظيفة، ضعي المزيج على خديك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الخليط على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

والبنجر يحتوي على صبغات طبيعية تعزز من لون البشرة وتمنحها توهج وردي.

يمكن تكرار هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

احرصي على شرب الماء بكثرة وتناول الفواكه والخضروات الطازجة، فهي تعزز من نضارة البشرة من الداخل.

مع تدليك الوجه يوميا بلطف ما يساعد في تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في توريد الخدود بشكل طبيعي.

وصفة طبيعية صحية وآمنة لتوريد الخدود

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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