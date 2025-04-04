توريد الخدود من الأمور التى تعزز من نضارة البشرة وجمال صاحبتها، وهناك فتيات لديهن خدود وردية بشكل طبيعي وأخريات تسعى للحصول عليها من خلال مراكز التجميل.

وجلسات توريد الخدود باهظة الثمن، لذا تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تورد الخدود وتعزز من نضارة البشرة.

قناع طبيعي لتوريد الخدود

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتوريد الخدود بمكونات اقتصادية.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من البنجر (الشمندر) المبشور أو عصيره

ملعقة صغيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي البنجر المبشور مع الزبادي والعسل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبّقي القناع على الخدود (أو كامل الوجه إن أردتِ) باستخدام أصابعك أو فرشاة نظيفة.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رطّبيه بكريم خفيف.

كرّري استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة.

يمكنكِ وضع القليل من عصير البنجر مباشرة على الخدود كـ"تنت" طبيعي.

قناع طبيعي لتوريد الخدود

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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