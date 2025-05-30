مد فترة معرض كنوز مطروح بالمنصورة حتى 3 يونيو المقبل

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مد فترة معرض كنوز مطروح المقام أمام نادي جزيرة الورد بالمنصورة حتى يوم الثلاثاء 3 يونيو المقبل.

وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبناءً على طلبات المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير الذي شهده معرض كنوز مطروح بمدينة المنصورة، تم الاتفاق على مد فترة المعرض، نزولا على رغبة مواطني الدقهلية، نظرا لجودة المنتجات وأسعارها المتميزة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تفتح أبوابها للتعاون مع الجميع في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم للمواطنين واتاحة المجال أمامهم للتعرف على مختلف المنتجات المحلية من خير بلدنا، سواء كانت من منتجات الدقهلية أو محافظات أخرى، في إطار التعاون لعرض منتجات متميزة وذات جودة عالية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، أن معرض “كنوز مطروح” يواصل فعالياته بمدينة المنصورة أمام نادي جزيرة الورد، وسط إقبال جماهيري لافت، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة الدقهلية ومحافظة مطروح، حيث تُقام النسخة الثانية من المعرض.

ويضم المعرض مجموعة من المنتجات المتميزة التي تشتهر بها محافظة مطروح، من بينها: الزيتون، وزيت الزيتون، والتمور، والأعشاب والنباتات الصحراوية والعطرية، والطحينة، والنعناع، وغيرها، إلى جانب الحرف اليدوية الفريدة التي أبدعها أبناء مطروح، وبخاصة من واحة سيوة، كما يشهد مشاركة متميزة من أصحاب الحرف اليدوية بالدقهلية، الذين يعرضون منتجاتهم من الفخار والزجاج، في مشهد يعكس التنوع والإبداع التراثي المصري، ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين المحافظات وتشجيع تسويق المنتجات المحلية.

وأهاب بأهالي الدقهلية زيارة المعرض للاستمتاع بتجربة تراثية فريدة، والتعرّف على كنوز مصرية من قلب الصحراء إلى دلتا النيل، والاستفادة من المعروضات والمنتجات والمشغولات اليدوية المتميزة بالمعرض والتي تباع بأسعار مخفضة ومتميزة وذات جودة عالية.

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