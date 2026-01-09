الجمعة 09 يناير 2026
ثقافة وفنون

محمد إمام يعود إلى ستوديو مصر لتصوير "الكينج"

محمد إمام
محمد إمام
يعود الفنان محمد إمام خلال أيام قليلة إلى ستوديو مصر مجددا، لاستئناف تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل “الكينج”، وذلك بعد إعادة بناء الديكورات الرئيسية للمسلسل والتي تعرضت لحريق التهمها بشكل شبه كامل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات لفيتو، أن فريق عمل المسلسل قارب على الانتهاء من إعادة بناء الديكورات مرة أخرى، كما أن تصوير المسلسل لم يتوقف خلال الفترة الماضية، وقامت المخرجة شيرين عادل بتصوير المشاهد الخارجية للعمل لحين الانتهاء من بناء الديكورات المحترقة.

وكان القائمون على مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تعاقدوا مع المطرب محمود الليثي ليقوم بالغناء في أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

أحداث مسلسل الكينج بطولة محمد إمام 

وتشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاوري الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

أحداث مسلسل الكينج 

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

