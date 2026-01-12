مصادر: هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب والوحش والجزار وكيلين

18 حجم الخط

كشفت مصادر برلمانية، أنه تم الاستقرار على اختيار المستشار هشام بدوي، رئيسا لمجلس النواب 2026، وفي منصب الوكيلين، تم التوافق على الدكتور محمد الوحش، وكيل أول للمجلس، والدكتور عاصم الجزار، وكيل ثان.

وانطلقت قبل قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، برئاسة النائبة عبلة الهواري، كونها أكبر الأعضاء سنا.

تفاصيل إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويعاونها في إدارة الجلسة الافتتاحية النائبتين سجى عمرو هندي، وسامية الحديدي، بوصفهما الأصغر سنا.

قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، استجابة لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول.

صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب

كما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

ممثل الحكومة في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

يمثل الحكومة في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد

وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، يعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.



أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويؤدى أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا.

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب أداء اليمين الدستورية، البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب، فور إعلان انتخابه.

