الأحد 11 يناير 2026
مصادر: عبلة الهوارى تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

يستعد مجلس النواب لبدء فصله التشريعى الثالث غدا الإثنين، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بقائمة المعينين.

 

النائبة عبلة الهوارى 

ووفقا للمصادر، تعد النائبة عبلة الهوارى أكبر الأعضاء سنًّا، وبالتالي تتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية غدا.

يأتى ذلك بعدما انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب، حتى اليوم من تسليم  النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية واستيفاء كافة بيانات العضوية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية، حيث تنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. 

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

 

أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة العمل في مجلس النواب

ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ضوابط أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب 2026

يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. 

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. 

ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.

وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن، الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث. 

 

انتخاب رئيس جديد ووكيلين لـ مجلس النواب

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد، إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

