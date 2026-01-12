سجى عمرو هندي وسامية الحديدي تؤديان اليمين الدستورية بمجلس النواب

18 حجم الخط

أدت النائبتان سجى عمرو هندي، وسامية الحديدي، بوصفهما الأصغر سنا، اليمين الدستورية في مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث.

ويأتي ذلك بعد أن أدت النائبة عبلة الهواري، رئيس السن في الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، اليمين الدستورية.

تفاصيل إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

جاء ذلك خلال ترأسها الجلسة الافتتاحية كونها أكبر الأعضاء سنا، عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول،

صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

ممثل الحكومة في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويمثل الحكومة في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد

كما شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.

وشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، يعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويؤدى أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين

ويعقب أداء اليمين الدستورية، البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب، فور إعلان انتخابه.

