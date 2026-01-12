“التلاوة المصرية.. قصة التوهج ومسارات الانطفاء”.. في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

“التلاوة المصرية.. قصة التوهّج ومسارات الانطفاء”..جديد إصدارات الكاتب والناقد هيثم أبو زيد، والمقرر طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق الشهر الجاري.

يرصد الكتاب مسارات دولة التلاوة المصرية، من التوهج إلى الانطفاء، ويكشف أسرار تغير صوت التلاوة، كما يربط بين التلاوة والموسيقى والسياق الاجتماعي، ويقدم رؤية تحليلية عميقة لمسيرة كبار القراء وتحولات الذائقة السمعية في مصر، وما أصابها من خلل دفعها إلى التعاطي مع أصوات وأداءات شديدة التراجع.

يعتبر هيثم أبو زيد من أبرز مؤرخي دولة التلاوة المصرية، وله كتابات متفرقة في هذا الميدان، لا تحمل انطباعات شخصية، ولكنها تنطلق من قواعد علمية راسخة وضوابط حاكمة.

مقدمة كتاب “التلاوة المصرية..قصة التوهج ومسارات الانطفاء” كتبها شيخ عموم المقارئ المصرية القارئ الدكتور أحمد نعينع الذي عاصر الرعيل الأول من القراء، ويعتبر من أكثر المتأثرين بمدرسة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

وتعقد وزارة الثقافة اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض الكتاب بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والمدير التنفيذي للمعرض أحمد مجاهد والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب خالد أبو الليل وعدد من قيادات الوزارة.

يذكر أن الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تعقد في الفترة من يوم 21 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل، وتم اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض.

