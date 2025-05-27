أحمد نعينع ينعى نجل الشيخ مصطفى إسماعيل برسالة مؤثرة: فقدت أخا وصديقا ووجها نقيا

نعى القارئ الطبيب الشيخ أحمد نعينع، نجل القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، المهندس عاطف مصطفى إسماعيل، الذي وافته المنية مساء أمس، معبرًا عن بالغ حزنه وألمه لرحيله، ومشيدًا بمكانته الرفيعة بين محبّي القرآن الكريم وتلاوته.

الشيخ أحمد نعينع ينعى نجل الشيخ مصطفى إسماعيل: فقدتُ أخًا وصديقًا ووجهًا نقيًا من وجوه الوفاء لمدرسة التلاوة

وقال الشيخ نعينع في بيان نعي مؤثر:«ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى إلى الأمة الإسلامية، وإلى محبّي القرآن الكريم وتلاوته، رحيل الأخ والصديق العزيز، المهندس عاطف مصطفى إسماعيل، نجل أستاذي وشيخي، فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، تغمده الله بواسع رحمته، والذي انتقل إلى جوار ربه مساء الأمس، تاركًا سيرةً طيبة ومكانةً محببة في قلوب كل من عرفوه».

ووصف الشيخ نعينع الفقيد بأنه كان رجلًا هادئًا، رصينًا، وفيًا لذكرى والده، ومحبًا لأهل القرآن وقريبًا من القرّاء، قائلًا:«لقد كان المهندس عاطف، رحمه الله، حريصًا على حفظ تراث والده العظيم، والحديث عنه بكل اعتزاز وتقدير، وكان يأنس بمجالسة أهل القرآن ويسعد بهم، وكنت أراه دومًا رمزًا للنُبل والوفاء والإخلاص».

وتابع: «عاصرته سنوات طويلة، وكان لي فيه أخٌ كريم، ورفقةٌ عطرة جمعتنا في أكثر من محفل، وفقدانه يمثل خسارة كبيرة للساحة القرآنية التي فقدت وجهًا نقيًا من وجوه البر والولاء لمدرسة التلاوة المصرية الأصيلة».

وعبّر الشيخ نعينع عن حزنه لعدم تمكنه من حضور الجنازة، موضحًا:«رغم ما أشعر به من ألم لفقدانه، لم أتمكن من حضور جنازته ومشاركة أهله هذا الموقف الأليم، لأنني متواجد حاليًا في المملكة المتحدة في رحلة قرآنية مسبقة الترتيب، ولو كنت في مصر، لكنت أول الحاضرين والواقفين بجانب أسرته الكريمة».

وفي ختام كلمته، توجه بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبي الشيخ مصطفى إسماعيل في مصر والعالم الإسلامي، داعيًا الله أن يتغمد المهندس عاطف بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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