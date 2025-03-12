الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

هيثم أبو زيد يقدم "بلابل القرآن" في بيت السناري الثلاثاء

الكاتب هيثم أبو زيد،
الكاتب هيثم أبو زيد، فيتو

يقدم الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد منظوة بعوان “بلابل القرآن” في بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ليذهب من خلالها في رحلة زمنية مع فن التلاوة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 رمضان، الساعة 9 مساء.

ويستعرض أبو زيد بأسلوبه التحليلي الرصين تطور فن التلاوة، وجماليات الأداء التجويدي عبر العصور، مسلطًا الضوء على أساليب كبار المقرئين الذين أثروا هذا الفن العريق. ندوة تجمع بين المعرفة والاستمتاع، تأخذكم في رحلة صوتية نابضة بروح التراث والجمال.

الكاتب هيثم أبو زيد 

هيثم أبوزيد، هو كاتب متخصص في التراث الموسيقي المصري، وفنون التلاوة والإنشاد الديني، ومهتم بالتحليل الفني لطرب عصر النهضة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وجماليات الأداء الغنائي التجويدي بصفة عامة، وأداء السيدة أم كلثوم على وجه الخصوص.

يكتب بانتظام في عدد من الصحف المصرية والعربية، وله عشرات المقالات عن فن أم كلثوم، بالإضافة للعديد من اللقاءات الإذاعية والتليفزيونية.

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هيثم أبو زيد الإنشاد الديني بيت السناري مكتبه الإسكندرية بلابل القرآن” فن التلاوة

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