ثقافة وفنون

وزير الثقافة يكرم 17 شخصية مسرحية بارزة بمهرجان المسرح العربي (صور)

تكريم احمد بدير ومحمد
تكريم احمد بدير ومحمد صبحي
كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو 17 شخصية مسرحية بارزة ممن أثروا المشهد المسرحي في مصر، وذلك خلال افتتاح مهرجان المسرح العربي بدورته السادسة عشر المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.

 

 

والمكرمون كالآتي:

الدكتور أبو الحسن سلام، الفنان أحمد بدير، الدكتور أسامة أبو طال، الكاتب بهيج إسماعيل، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سميرة محسن، الفنان عباس أحمد، الناقد عبد الرزاق حسين، الناقدة عبلة الرويني، المخرج عصام السيد، الكاتبة فاطمة المعدول، الفنانة فردوس عبد الحميد، الدكتور محمد شيحة، الفنان محمد صبحي، المخرج مراد منير، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنانة نهى برادة
 

وتم تكريم كذلك 5 جهات مصرية ساهمت بفاعلية في إثراء الحركة المسرحية وتطويرها، وهي: الجمعية المصرية لهواة المسرح، المسرح الكنسي، فرقة الورشة المسرحية، مركز الإبداع الفني، ونوادي المسرح بالثقافة الجماهيرية.

الجريدة الرسمية