الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة مرتقبة بين الزمالك ووكيل حسام عبد المجيد لحسم ملف التجديد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
18 حجم الخط

 أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تسعى خلال الأيام المقبلة لعقد جلسة مع شقيق حسام عبد المجيد “مدير أعماله”، من أجل بحث تجديد عقد مدافع الفريق.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على العناصر الأساسية، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز المهمة داخل خط الدفاع خلال الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

يختتم نادي الزمالك يوم الخميس 15 يناير مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية. 

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير. 

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأحد 25: الزمالك ضد المصري البورسعيدي (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الثالثة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك ضد بتروجت الدورى المصرى الممتاز بطولة الدوري المصري الممتاز معتمد جمال نادي الزمالك ا

مواد متعلقة

انفراجة مالية مرتقبة في الزمالك لحل أزمة المستحقات ورفع إيقاف القيد

بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز، هل حسمت الصفقة؟

معتمد جمال يجتمع مع رئيس قطاع الناشئين لاختيار مواهب جديدة لتدعيم الفريق الأول

معتمد جمال يطلب تقريرا بالفيديو عن أخطاء مباراة زد

معتمد جمال يطلب تقريرًا طبيًا عاجلًا حول إصابة عمر جابر وإيشو

الزمالك يمنح بنتايك فرصة أخيرة قبل الشكوى الرسمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد اليوم في كأس عاصمة مصر

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية