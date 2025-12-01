إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن استبعاد محمد عبد المنعم من القائمة المختارة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بسبب الإصابة.

سبب استبعاد محمد عبد المنعم

تابع إبراهيم حسن إن التقارير الطبية بالتنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن طريق دكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي لنادي نيس الفرنسي أثبتت صعوبة جاهزية محمد عبد المنعم لبطولة كأس الأمم بعد إصابته بالرباط الصليبي في أبريل الماضي، ثم تعرضه لإصابة بمزق في السمانة خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في تأخر تأهيل اللاعب، وبالتالي صعوبة لحاقه بمباريات البطولة.

إبراهيم حسن، فيتو

محمد عبد المنعم أحد ركائز منتخب مصر

وأضاف إبراهيم حسن أنه يتمنى الشفاء العاجل لعبد المنعم وأنه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب ووجوده كان سيكون إضافة قوية لدفاع منتخب مصر الوطني في أمم افريقيا، وأن الجهاز على تواصل معه بشكل مستمر للاطمئنان على حالته، وأن اللاعب كان يتمنى المشاركة في البطولة لولا الإصابة التي لحقت به وعدم جاهزيته.

قائمة منتخب مصر لمعسكر أمم افريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم ٣ ديسمبر وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفي شوبير محمد صبحـي.

محمد هاني، أحمد عيــد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشيـن ، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح.

مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

