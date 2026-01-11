مياه القناة تستجيب لاستغاثة أهالي عزبة العمدة وتدفع بسيارات لكسح تجمعات الصرف

18 حجم الخط

صرح اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بأنه تم تكليف فرق الطوارئ وسيارات الكسح والسيول التابعة للشركة بالتحرك الفوري لموقع الشكوى الخاصة بأهالي قرية العمدة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية.

الدفع بعدد من سيارات الشفط والكسح

وأوضح اللواء أحمد رمضان أن الشركة دفعت بعدد من سيارات الشفط والكسح للتعامل مع مياه الصرف الصحى المتسربة من الخزانات الأرضية داخل العزبة، مقابل رسوم مخفضة للقرى الأكثر احتياجا تخفيفا عن كاهل المواطنين.

سيارات الصرف خلال عملها،فيتو

استمرار أعمال شفط المياه

وأكد أن العمل جارٍ على قدم وساق لشفط كافة التجمعات وتطهير الشوارع لتيسير حركة المواطنين وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة، خاصة وأن القرية محل الشكوى غير مخدومة بالصرف الصحى وتعتمد على الخزانات الأرضية والتى يتم كسحها طبقا لاحتياجات المواطنين وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وأشار رئيس مياه القناة أن الشركة تعمل علي كافة الاحتياجات للمناطق غير المخدومة بالصرف الصحى وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وشدد اللواء أحمد رمضان على أن الشركة تضع مصلحة المواطن وصحته فوق كل اعتبار، وأنها لا تدخر جهدًا في التحرك لأي بقعة بمحافظات القناة فور تلقي أي بلاغات أو شكاوى، مؤكدًا أن "مياه القناة" تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع مثل هذه الأزمات البيئية لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

مناشدة هامة للمواطنين

وتناشد الشركة المواطنين بالتواصل معها عبر الخط الساخن (١٢٥) من اى تليفون أرضي أو موبايل أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الفيسبوك في حال وجود أي شكاوى تتعلق بخدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، لضمان سرعة التدخل والحل الفورى للمشكلة.

